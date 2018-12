Alvorlig skadd etter trafikkulykke

En melkebil har veltet på Varhaug på Jæren. To personer

fremstår ifølge politiet som lettere skadd, mens en er alvorlig skadd. Ulykken skjedde på Nordsjøvegen. Skadestedet strekker seg over et 150 meter langt område. Veien ble stengt på ulykkesstedet.