Alvorlig HMS-utvikling i oljebransjen

Petroleumstilsynet offentliggjør mandag en rapport om konsekvensene av nye driftsformer i oljebransjen.

Den foreløpige orienteringen Industri Energi har fått viser en alvorlig utvikling, der endringene har fått store og alvorlige konsekvenser for HMS-arbeidet, noe forbundet lenge har advart mot.

Rapporten gjør et dypdykk i nye kontraktsformer og virksomhetsmodeller, med tanke på konsekvenser for både ansatte og selskaper innen leverandørindustrien.

Industri Energi har i en årrekke jobbet for at verdiskapingen fra olje- og gassvirksomheten må komme hele næringskjeden til gode. De jobber for at nye kontrakts- og driftsformer ikke må gå ut over ansattes rettigheter eller helse, miljø og sikkerhet.

Den foreløpige orienteringen Industri Energi har fått viser en negativ utvikling som har pågått over tid.

– Dette kommer ikke overraskende på oss, det ser ut til å være i tråd med det tillitsvalgte og verneombud har gitt beskjed om lenge uten å bli tatt på alvor, sier nestleder Lill-Heidi Bakkerud.

Den samme negative utviklingen går igjen når operatørene jobber med HMS-hendelser og tilsyn. Entreprenørenes verneombud er i alt for liten grad involvert.

– Vi skal utfordre bransjen og de sentrale premissleverandørene slik at HMS, medbestemmelse og verdiskaping kommer hele bransjen til gode, sier Bakkerud.

(NTB)