Mannen ble fraktet til Stavanger universitetssykehus, men livet stod ikke til å redde. Klokken 14.00 kom meldingen om at mannen er død.

– Vi jobber nå med å få varslet de pårørende, sier operasjonsleder Jarle Utne-Reitan ved Sør-Vest politidistrikt.

LIVSFARLIG: Like ved ulykkesstedet står dette skiltet, og folk advares mot å passere skiltet ved kraftig sjø. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Det var under et dykk ved Blikshavn på Karmøy at mannen fra Haugesund ble meldt savnet. Ifølge politiet skal han ha slått seg bevisstløs etter et fall da han skulle ta seg opp på land.

– Han var bevisstløs da han ble hentet opp fra vannet, sier operasjonslederen.

Ble dratt ut på sjøen

Den første meldingen om hendelsen kom klokken rundt 12.30. Rundt 25 minutter senere opplyser politiet at dykkeren er fraktet til Stavanger universitetssykehus.

– På grunn av bølgene klarte en ikke å komme seg ut for å hente han fra vannet, sier Utne-Reitan.

Både kystvaktskipet KV Tor og redningsselskapets «Bergen Kreds» ble tilkalt. I tillegg ble deltok et Sea King-helikopter.

– Helikopteret kom først, så de fikk tatt seg ned til vannet for å hente han.

KRAFTIG SJØ: Bølger gjorde det vanskelig for redningsmannskapet å nå ut til mannen. Et Sea King-helikopter tok seg ned og fikk hentet han opp. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Dykket med kamerat

Ifølge Haugesunds Avis skal det ha vært to utenlandske menn, bosatt i Haugesund som har drevet med dykking i området. Mannen var på vei opp på land igjen da han ble tatt av brottsjø.

– Det var da de skulle opp på land at mannen falt og slo seg bevisstløs. Han forsvant deretter ut på sjøen igjen, sier operasjonslederen til avisen.