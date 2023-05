Alvorlig arbeidsulykke på Karmøy

Arbeideren som har blitt utsatt for en arbeidsulykke på Kolstøneset i Karmøy, skal ha fått noe over seg i forbindelse med arbeid på en båt. Han skal bli flydd til Stavanger universitetssjukehus med helikopter. Politiet opplyser at ulykken fremstår som alvorlig.