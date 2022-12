Alvorleg trafikkulykke i Time

SISTE: Naudetatane er ferdige på staden og vegen er opna igjen.

Litt før klokka ti i dag fekk politiet melding om at to bilar hadde frontkollidert på Kvernelandsvegen i Time.

Tre personar var i bilane då ulykka skjedde. Føraren av den eine bilen er tatt med i luftambulanse til Stavanger universitetssjukehus.

– Det ser ut til å vera alvorleg, seier operasjonsleiar i Sør-Vest politidistrikt, Nikolai Austrheim.

Dei to andre skal derimot vera uskadd.

Det er vanskelege køyreforhold mange stader i distriktet og politiet stadfestar at det også var glatt der ulykka skjedde.

– Det var svært glatt og det måtte strøs på staden for å driva bergingsarbeid, skriv dei på Twitter.

Rett over klokka tolv var politiet ferdige med sine undersøkingar. Vegen som var stengd i to timar, er no opna for trafikk igjen.