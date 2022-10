Altibox sine problem på vestlandet er løyst

Altibox har hatt problem i dag tidleg og i føremiddag, noko som fører til at fleire kundar er utan internett og TV.

Kommunikasjonssjef Ingvild Ween hos Altibox-eigar Lyse seier dei driv med feilsøking for å finne ut av problemet.

Kundar manglar for det meste internett og fasttelefon, men nokre er utan alle tenester.

I 10-tida opplyser Altibox at problemet i stor grad er løyst for kundar på Vestlandet, men at dei ennå jobbar for å ordne feil på Austlandet og i Nord-Norge.