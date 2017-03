– Vi handlet etter beste intensjoner, men ser at vi ikke traff denne gangen. Det beklager vi sterkt overfor våre kunder, sier administrerende direktør Thomas Skjelbred.

Altibox har blitt oversvømt av flere hundre klager etter at de sendte ut et brev om nye TV-kanaler til sine kunder. Regelen var at de to første månedene var gratis, og at de som ikke ville betale måtte avbestille selv.

– Jeg føler meg dårlig behandlet, og jeg synes det er sleipt gjort. Jeg mener kundene selv må få velge om de vil ha disse kanalene, spesielt når tilbudet etter hvert koster penger, sa kunde Tor Børge Salvesen i går.

Mailen fra Altibox til kundene Ekspandér faktaboks «1. april blir det endringer i TV Basis-pakken din. Discovery har sikret seg rettighetene til Eliteserien, OL og en rekke andre sportsbegivenheter og sender alt dette på 14 Eurosport-kanaler.



Vi lar deg selvsagt teste ut om dette kan være noe for deg, og legger derfor inn Eurosport-kanalene i TV Basis-pakken kostnadsfritt fra 1. april til 31. mai – slik at du får med deg seriestarten i Eliteserien. Fra 1. juni blir Eurosport-kanalene en del av TV Basis-pakken for 99,- ekstra i måneden».

– Lytter til kundene

Det er nye sportskanaler med Eliteserien og OL som er lagt til i pakken, men det ville ikke folket betale for. Dermed endres måten det nye sportsinnholdet blir tilgjengelig på.

– Vi endrer slik at ingen kunder som ikke ønsker det nye sportsinnholdet trenger å foreta seg noe. De som ønsker innholdet, kan enkelt bestille det selv for 99 kroner per måned, sier Skjelbred.

Altibox-direktøren og konserndirektør i Lyse, Torill Nag har skrevet «Kjære kunde, unnskyld» på bloggen sin, og melder om at dialogen med kundene har vært god og konstruktiv.

– Kundens ve og vel er det aller viktigste for oss. Derfor lytter vi på dem og har aktiv dialog gjennom sosiale medier og chat. Denne dialogen gjør oss også i stand til å handle raskt når vi gjør noe som strider mot kundens ønsker og forventninger, slik som dessverre var tilfellet denne gang, sier Skjelbred.

Bakgrunnen for endringen i TV-basispakken er at Eurosport-eier Discovery Networks Norway har fått nye sportsrettigheter.