Altfor mykje hjort

Hjort står bak store beiteskadar i plantefelt og i yngre skog, noko som betyr store økonomiske tap for grunneigarane, viser ein ny rapport frå Norsk Institutt for bioøkonomi, NIBIO. Det er feltundersøkingar i 26 utvalde kommunar frå Suldal i sør til Trøndelag som viser dette. Jaktstatistikken viser at hjortebestanden har auka kraftig dei siste fem åra, og berre i Rogaland har talet på felte dyr auka frå 2000 til 3500.

NIBIO meiner det må skytast fleire hjort for å få bestanden ned på eit berekraftig nivå.