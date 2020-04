Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi hadde helst sett at det ikke var noen rekrutter med smitte, men når det er sagt, så hadde vi forventet at det skulle være noen. Vi har gode planer for å håndtere dette.

Leirsjef Ronny Kristoffersen sammen med rekrutt Ane Westhagen-Fridset Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Det sier Ronny Helmersen Kristoffersen.

Han er kommandør i KNM Harald Hårfagre, sjef for Madlaleiren.

Det er negativt svar for 99,8 prosent av de 1210 personene som er testet.

To rekrutter har testet positivt på såkalt dyp neseprøve. Dette avslører koronavirus

De to som har testet positivt går det bra med, og de er god form. De to er i isolat, og personer som har vært i nærkontakt med disse rekruttene er satt i karantene.

Kristoffersen vil ikke si hvor de to kommer fra, men viser til at kommunelegene i deres hjemkommuner er varslet.

Omtrent som forventet

For Folkehelseinstituttet er tallet fra Madlaleiren som forventet. Testene som er brukt, er hurtigtester som avslører virus.

Espen Rostrup Nakstad, fungerende helsedirektør Foto: NRK

– Det er et lavt tall med 0.2 prosent positive, men som forventet, sier fungerende assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Han er mer spent på blodprøvene som tas, for de vil vise antistoffer.

– Om det er en eller to prosent eller høyere, vil avdekke om det er et mørketall over hvor mange som har vært smittet.

Ordføreren var bekymret

Ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun (Ap) Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Det er veldig bra at alle er testet, og at de to tilfellene er oppdaget. Jeg håper det hindrer at smitten brer seg videre i leiren, sier Stavangers ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap).

Hun var svært bekymret for smittespredning da det skulle samles 900 rekrutter i Madlaleiren.

Forsvaret la opp til omfattende smitteverntiltak da det ble klart at førstegangstjenesten skulle gjennomføres til tross for koronasmitte, og at resten av samfunnet må holde god avstand fra hverandre.

Rekruttene vil bo i leiren i åtte uker. Totalt vil de bli testet tre ganger før de reiser videre. Leiren har satt opp fem spiseområder for å unngå at det blir for store forsamlinger.