Alle får "kongefri" på Nor-Dan

Alle dei 350 tilsette på hjørnesteinsbedrifta Nor-Dan på Moi i Lund kommune får fri med løn under kongeparet sitt besøk. – Det er mange av dei tilsette som er engasjerte i korps og framføringar under kongebesøket, og i tillegg vil me at alle dei andre tilsette også skal kunne få med seg det kongelege besøket, seier konsernsjef Dag Kroslid.