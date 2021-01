– For meg er dette utrolig stas. For meg som er fra lille Lye på Jæren som satt i kjelleren og skrev for meg selv da jeg var liten, så er dette en drøm som går i oppfyllelse.

Det sier Alida Garpestad Peck fra Lye i Time i Rogaland.

Låten «Real Groove» har hun skrevet sammen med den australske popdronningen Kylie Minogue. Den ble sluppet som egen singel i begynnelsen av desember. Nyttårsaften ble den sluppet på ny, som en duett mellom Kylie og Dua Lipa.

Albumet «Disco» med låten «Real Groove» gjorde Kylie Minogue historisk med å ha toppet hitlistene i 5 tiår på rad. Det gikk rett til topps på den britiske bestselgerlista første uka.

Alidas låt er spilt av over 5,5 millioner ganger på Spotify.

Albumet «Disco» Foto: BMG Records

Lever av å skrive låter

Alida bor til vanlig i Los Angeles hvor hun livnærer seg som låtskriver. Tidligere har hun gitt ut flere album under eget navn. Nå skriver hun mest for andre.

Tidligere møttes flere som skriver låter i et studio, og skrev musikken sammen der.

Nå under pandemien, sitter alle hjemme. Men de jobber fortsatt sammen digitalt sammen som et team på Zooms.

– Jeg møtte dem jeg skulle skrive musikk med den dagen, så sa han ene at han ville prøve å skrive noe for Minogue.

Han visste at hun jobbet med en ny plate, og Alida tente på ideen og begynte å skrive. Alida har egne folk eller agenter som tar imot musikken hun skriver, og prøver å få den fram til artister som kan like den.

Kylie Minogue fikk etterhvert høre det Alida hadde skrevet, og likte det så godt at hun skrev et andre-vers selv.

– Det er utrolig stas å skrive en sang, og at noen som Kylie i det hele tatt vil synge den.

Norske musikere vel ansett

NRKs musikkekspert Robert Sætervik sier det ikke lenger er uvanlig at norske artister skriver sanger til store artister. Han viser til eksempler som at Arne Hovda skrevet for Robbie Williams og Stargate har skrevet for Beyoncé.

NRKS musikkekspert Robert Sætervik Foto: Anne-Line Bakken / NRK

– Det bildet vi har om at vi er lillebror til Sverige, gjelder ikke lenger. Norske låtskrivere er anerkjent i det internasjonale musikkmiljøet.

Pandemien har også gjort musikkproduksjonen mer internasjonal. Det er lett å sitte på hver sin PC og skrive musikk sammen. Det bekrefter Alida Garpestad Peck.

– Nå kan jeg jobbe med folk i Norge når jeg er i Los Angeles, ja folk fra hele verden. Det har åpnet opp for mange nye bekjentskap.

Når ferien i Norge er over, reiser Alida tilbake til Los Angeles for å skrive flere sanger. Helst en til dagen, for det er mange sanger som bare blir liggende på laptopen. De aller færreste blir gitt ut.

– Kanskje en liten, liten prosent. Vi vet jo aldri hva som kommer ut og ikke kommer ut.