Den 29 år gamle mannen ble pågrepet natt til mandag, og hadde siden da vært innlagt på Stavanger universitetssjukehus. Samme dag som fengslingsmøtet fant sted, ble han skrevet ut av sykehuset, satt i arrest og avhørt av politiet, ifølge Stavanger Aftenblad.

Mannen erkjenner ikke straffskyld og samtykket ikke til politiets begjæring om fire ukers varetekt med brev- og besøksforbud, og de to første ukene i fullstendig isolasjon. Onsdag ettermiddag avsa Stavanger tingrett sin kjennelse, som er i tråd med politiets begjæring.

Den siktede har tidligere hatt befatning med politiet og er domfelt, men politiet ønsker ikke å si hva han er domfelt for. Advokat Christine Braastad Orre er oppnevnt som forsvarer for 29-åringen.

– Jeg ønsker ikke å kommentere om min klient var til stede i leiligheten eller hvilken relasjon han hadde til avdøde. Dette får politiets etterforskning avdekke, sier Orre til Aftenbladet.

Kvinne også fengslet

I tillegg er en 21 år gammel kvinne siktet for drap. Kvinnen har bodd i leiligheten der en mann ble funnet død lørdag.

Heller ikke hun erkjenner straffskyld, ifølge hennes forsvarer, advokat Jarle Rudi. Det er uklart når hun blir avhørt igjen. Stavanger tingrett besluttet onsdag å varetektsfengsle henne i to uker i full isolasjon, til tross for at politiet hadde bedt om fire.

En 21 år gammel mann er i samme sak siktet for bevisunndragelse. Han er nå løslatt mot meldeplikt, men siktelsen opprettholdes. Ifølge advokat Inger Marie Sunde nekter han for å ha hatt noe med saken å gjøre.

Uklar dødsårsak

Politiet har så langt ikke presisert hva som gjør at de mistenker at 26-åringen som ble funnet død i en kommunal omsorgsbolig for personer med rus- og psykiatriproblemer lørdag, ble drept.

Så langt har de uttalt at det er basert på en totalvurdering av bevisene i saken, som er basert på krimtekniske undersøkelser og vitner.

Avdøde skulle bli obdusert mandag, men obduksjonsrapporten har foreløpig ikke kommet ennå.

– Det er usikkert når den foreligger, opplyser politiadvokat Lars Ole Berge.

En ansatt i Gjesdal kommune fant den døde i den kommunale omsorgsboligen i Ålgård i helgen. Han bodde ikke i bofellesskapet.