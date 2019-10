Alexandra Lind kan bli vara for SV

Heidi Bjerga (SV) sier til Aftenbladet at Alexandra Lind som er ekskludert fra FNB, blir 3. vara for dem i formannskapet i Sandnes, men at hun ikke skal representere partiet. Lind sier til NRK at hun har fått tilbud om dette, men ikke tatt stilling til det foreløpig.