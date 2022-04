Aldri har boligprisene økt så mye i løpet av 1. kvartal

– Det er mange i Stavanger som vil skifte bolig nå, sier administrerende direktør i Eiendomsmegler 1 i Stavanger, Laila Neverdahl.

Boligprisene steg med 1,1 prosent i mars 2022. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,0 prosent.

– Boligprisene fortsatte å stige sterkt i mars. Så langt i 2022 har boligprisene i Norge steget med hele 7,6 prosent. Det gjør 1. kvartal 2022 til det sterkeste i boligprisstatistikkens historie sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Stavanger har snudd seg 180 grader rundt i forhold til i fjor. Da var det mange boliger på markedet, og salget hadde god fart.

Nå er det imidlertid god etterspørsel og et moderat tilbud.

Det driver prisene opp.

Ifølge statistikk fra Eiendom Norge steg boligprisene i Stavanger med 2,1 prosent i mars.

De siste tolv månedene steg prisene med 8,2 prosent.

Laila Neverdahl, administrerende direktør i Eiendomsmegler 1. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Historisk lavt

Ifølge Neverdahl er faktisk nå et historisk lavt antall eneboliger for salg i Stavanger kommune. Bare 69 brukte eneboliger i hele Stavanger.

22 prosent av disse ligger i gamle Finnøy og Rennesøy kommune.

– Og rekkehusene flyr unna. I snitt ligger et rekkehus i 21 dager før det blir solgt. Det er en rask omsetningshastighet, sier Neverdahl.

Hun forklarer at prisene fortsatt stiger i Rogaland.

– Det er mye på grunn av at det fortsatt er ganske rimelig å kjøpe bolig i Stavanger kontra de andre storbyene. Det er 33 prosent billigere per kvadrat her enn i Trondheim, sier hun.

Mange kommer på visning, og mange av boligene går over takst. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Norges bank økte nylig renten med 0,25 prosentpoeng.

Hun tror ikke renten vil ha noe å si på nordmenn sin kjøpelyst.

– Vi så allerede i fjor høst at renten økte. Da var vi nysgjerrige, men det skjedde ingenting der. Renten er fremdeles lav, og den er varslet. Da har de fleste fått tid til å tenke seg om og tilpasse seg, mener Neverdahl.

Boligprisstatistikk for mars Ekspandér faktaboks Boligprisene har steget med 6,2 prosent det siste året.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 495 784 kr ved utgangen av mars.

Det har aldri blitt lagt ut så mange boliger for salg i Norge i løpet av en mars måned.

I mars ble det solgt 8.976 boliger i Norge, noe som er 7,1 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2021.

Så langt i år er det solgt 20.676 boliger i Norge. Det er 13,7 prosent færre enn samme periode i fjor.

I mars ble det lagt ut 10.201 boliger for salg i Norge, noe som er 0,6 prosent flere enn i samme måned i 2021.

Så langt i år er det lagt ut 22.561 boliger for salg. Det er 6,4 prosent færre enn i samme periode i fjor.

Det tok i gjennomsnitt 30 dager å selge en bolig i mars, ned fra 38 dager i februar. Kortest salgstid hadde Oslo og Bergen med 16 dager og lengst salgstid hadde Ålesund m/omegn med 57 dager.

og med 16 dager og lengst salgstid hadde med 57 dager. Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i mars hadde Tønsberg m/Færder med en oppgang på 2,2 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Trondheim med en sesongkorrigert oppgang på 0,7 prosent.

med en oppgang på 2,2 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Trondheim med en sesongkorrigert oppgang på 0,7 prosent. Sterkest 12 måneders vekst har Bodø/m Fauske med en oppgang på 12,1 prosent etterfulgt av Tønsberg m/Færder med 11,9 prosent.

med en oppgang på 12,1 prosent etterfulgt av Tønsberg m/Færder med 11,9 prosent. Oslo hadde den svakeste utviklingen i 12 måneders veksten med en oppgang på 4,1 prosent etterfulgt av Romerike på 4,3 prosent. Kilde: Eiendom Norge

Tror prisene i Stavanger vil fortsette å stige

– Hvorfor er det så få eneboliger?

– Det er en kombinasjon av at vi var helt tomsolgte på slutten av fjoråret. Det var en sterk avslutning, og mange ville selge før den nye avhendingsloven kom på plass. Da tar det tid å få tilbudet opp igjen, mener hun.

– Så alle bør selge nå og vente med å kjøpe?

– Alle kan ikke selge og flytte hjem til svigermor heller. Det er god balanse i markedet, og vi tror at prisene er på vei opp så det er ikke sikker det lønner seg å vente. Det er også gode nybolig-prosjekter på gang, sier hun.

Banksjef i Nordea, Sveinung Hetland, sier at banken de to siste ukene i mars har sett en mangedobling av henvendelser på fasatrente.

Situasjonen er ikke helt den samme landet sett under ett.

Foto: Nordea

Forventer at markedet kjølner

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerfobund, Carl O. Geving, forventer en avkjølning i markedet, da det allerede går tregere i år enn de to tidligere årene.

– Akkurat nå er tilbudssiden på vei opp, slik som den pleier på våren, og da får man mer aktivitet. Likevel ser vi at det for første gang på mange år har blitt solgt færre boliger enn det som ble lagt ut i januar og februar - vanligvis rives disse vekk, forklarer han.

Carl O. Geving er administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund. Foto: Torstein Bøe / NTB

Den lave aktiviteten tror han kan skyldes flere ting, hvor blant annet verdenssituasjonen er en faktor til usikkerhet for markedet.

– Vi er akkurat ferdig med en pandemi og så kom krigen i Ukraina. Dette gir folk en generell usikkerhet om fremtiden og om hvordan situasjonene eventuelt vil påvirke økonomien, sier Geving.

Selv om situasjonen er som den er, har han god tro på markedet i Rogaland, også i fremtiden.

– Rogalendinger er omstillingsdyktige. Usikkerheten som foregår i verden nå tror jeg Rogaland og Stavanger takler bra. De er forberedt på svigninger og eventuelle kriser, rett og slett på grunn av erfaring, forklarer Geving.