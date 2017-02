Albansk narkoliga avslørt i Stavanger og Oslo

Lengre tids spaning av et hus i Stavanger satte politiet på spor av en leilighet i Oslo. Der ble det funnet over 103 kilo hasj, 4,8 kilo kokain og rundt en halv million kroner i kontanter.

Politiet aksjonerte mot begge boligene den 23. februar i fjor og nå er fire personer tiltalt etter den såkalte mafiaparagrafen som har en strafferamme på 21 års fengsel.

Videobevis for organisert kriminalitet

Statsadvokat Arvid Malde. Foto: Privat

Påtalemyndigheten mener de sitter på tilstrekkelig bevis for at de fire tiltalte er en del av en organisert kriminell gruppe. Blant annet sto det et overvåkningskamera utenfor leiligheten i Oslo.

– Videoen viser at det kommer en bil, og parkerer utenfor leiligheten. En mann tar heisen ned, og går opp igjen med en kasse. Flere personer kommer ned, og bærer inn narkotika inn i leiligheten. Vi mener å kunne bevise at dette er organisert kriminell virksomhet, sier statsadvokat Arvid Malde.

Var allerede utvist fra Norge

I huset i Stavanger fant politiet mindre mengder narkotika nedgravd i hagen, og et pengebeløp. De hadde holdt huset under observasjon siden midten av desember 2015 holdt et hus under observasjon.

– Politiet beslagla 100.000 kroner i huset i tillegg til nakotikaen som ble funnet nedgravd i hagen. Politiet mener det har vært store pengesummer i omløp, sier statsadvokat Arvid Malde.

En av de tiltalte, en albaner, ble i august 2014 utvist fra Norge for en periode på fem år men drøyt ett og et halvt år senere reiser han tilbake til Norge tross utvisningsvedtaket.

Gateverdien på det som er beslaglagt ligger på mellom 12 og 15 millioner kroner.