Aktoratet legger vekt på nytt DNA-treff fra Vassbakk

Statsadvokat Thale Thomseth sa at det ikke ville blitt tatt ut tiltale i saken hvis man sto alene med det nye DNA-treffet fra Vassbakk på låret til Birgitte Tengs. Årsaken til dette er de små mengdene DNA i dette funnet.

– Men det nye funnet fra prøve 55, gir ytterligere informasjon som peker på tiltalte som gjerningsmann, når vi kombinerer dette med det opprinnelige funnet, Y-12-F, slo Thomseth fast i prosedyren.

Prøve A12-F var det fellende beviset mot Vassbakk da han i februar ble dømt til 17 års fengsel i Haugaland og Sunnhordland tingrett.

Nå er det altså klart at påtalemyndigheten vil påberope seg ytterligere ett DNA-treff for å få Vassbakk dømt i lagmannsretten.

Det var Netherlands Forensic Institute (NFI) som gjorde de nye analysene etter at tingrettsdommen falt.

Blodig håndavtrykk

Aktoratets påstand er at drapsmannen har avsatt et blodig håndavtrykk på Birgittes lår.

– Dette har trukket gjennom strømpebuksa. På strømpebuksa har tiltalte avsatt sitt eget DNA, sa statsadvokat Thale Thomseth da hun innledet sine prosedyrer i Gulating lagmannsrett mandag.

Det er dette som utgjør prøve 55 i de nye analysene som ble utført på rettsmedisinsk institutt i Haag i Nederland i vår.

Aktoratet mener altså at de nye DNA-treffene også skal tillegges vekt, selv om det er små mengder fra Vassbakk er funnet på låret av Birgittes strømpebukse.

– Det er lite Y-DNA i disse prøvene. Dette har gitt det utfordrende å få et resultat. På bakgrunn av dette er det gjort fire eller fem uavhengige analyser av samtlige ni prøver man fant det interessant å gå videre med. Alle sakkyndige har konkludert med at det er forsvarlig å legge vekt på en såkalt konsensusprofil, slik det er gjort i de nye analysene, bemerket statsadvokaten.

Nok et DNA-treff

Aktoratet mener at Vassbakk deretter trakk ned Birgittes strømpebukse.

– På dette tidspunktet hadde hun blødende hodeskader, og var i det minste bevisstløs, kanskje allerede død, fortsatte Thomseth.

Birgitte-saken Ekspander/minimer faktaboks Johny Vassbakk er tiltalt for å ha drept Birgitte Tengs på Karmøy natt til 6. mai 1995.

I Haugaland og Sunnhordland tingrett ble Vassbakk 6. februar dømt til 17 års fengsel.

Han har hele tiden nektet straffskyld.

For tiden pågår ankebehandlingen i Gulating lagmannsrett i Stavanger.

Saken avsluttes etter planen med prosedyrer 19. og 20. oktober.

Dom i saken faller 5. desember.

Statsadvokaten mener at det var i denne andre manøveren ar Vassbakk avsatte sitt DNA også på linningen, høyt oppe på strømbuksa.

– I prøve A12-F er det avsatt blod fra Birgitte og det vi antar er epitel fra tiltalte, sa Thomseth.

Her er det funnet DNA fra bare en mann, og da har det vært mulig å foreta en sannsynlighetsberegning som utelukker andre enn tiltalte, ifølge aktoratet.

– Drapet startet i bakken

– Vi mener Birgitte Tengs ble avkledd i bakketoppen på Gamle Sundvegen, og at drapshandlingen startet der, sa Thale Thomseth.

Birgitte ble funnet i terrenget noen titalls meter fra veien.

Kan ha funnet små mengder DNA fra Johny Vassbakk i fem nye prøver I de nye analysene har NFI-instituttet i Nederland først klippet ut 62 biter fra Birgittes strømpebukse, for det meste fra et parti rundt venstre lår og kne. Deretter valgte man å gå videre med ni av utklippene der var indikasjoner på funn av mannlig DNA.

– I disse ni bitene ble det funnet små mengder mannlig DNA, noe som bare ga delvise Y-kromosonale DNA-profiler, sa rettsgenetiker Arnoud Kal fra NFI da han vitnet i lagmannsretten tidligere i høst.

For å kunne karakteriseres som «match» var instituttes kriterium at minst to av fire gjentakende tester ga en identifisering.