Aktor: To og eit halvt års fengsel

Onsdag la aktor ned påstand om at dei seks valdstiltalte i einprosentsklubben La Familia skulle dømmast til ubetinga fengsel. Det skriv Haugesunds Avis. Politiadvokat Siri Anne Flindall la fram to og eit halvt års fengsel for hovudmannen, og høvesvis to og eitt år for dei andre medlemmane og aspirantane.