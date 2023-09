Aktor mener Johny Vassbakk har tilpasset forklaringene sine

I flere avhør de første årene etter at Birgitte Tengs ble drept, fortalte Johny Vassbakk i liten grad om at han plukket opp haikere langs veien da han var ute og kjørte på Karmøy og i Haugesund-området.

Men i avhør sommeren 2022, etter at han fikk innsyn i dokumentene, har Vassbakk derimot fortalt at han på 1990-tallet plukket opp minst 50 haikere i Haugesund og Karmøy.

– Redd for å bli mistenkt?

– Hvorfor endret du så mye på forklaringene dine? Var det risikabelt for deg å fortelle om haikere i avhørene like etter drapet? Var du redd for å bli mistenkt for å ha drept Birgitte, spurte politiadvokat Unni Byberg Malmin under Vassbakks forklaring i lagmannsretten mandag morgen.

Aktoratet består av politiadvokat Unni Byberg Malmin, til venstre, og statsadvokatene Thale Thomseth og Nina Grande. I retten konfronterer de Johny Vassbakk med det de mener er endringer i forklaringene hans fra 1990-tallet til i dag. Foto: Gunnar Morsund / NRK

– Dette handler om at jeg i fengsel i fjor begynte å tenke klarere. Jeg fikk tid til å huske tilbake. Dessuten ble jeg ikke spurt så mye om haikere i avhørene på 1990-tallet. De avhørene handlet i første rekke om det døgnet Birgitte ble drept, svarte Vassbakk.

– I dag, når jeg nok en gang er psykisk sliten, er det vanskelig å huske alt dette klart igjen, la han til.

Birgitte-saken Ekspander/minimer faktaboks Johny Vassbakk er tiltalt for å ha drept Birgitte Tengs på Karmøy natt til 6. mai 1995.

I Haugaland og Sunnhordland tingrett ble Vassbakk 6. februar dømt til 17 års fengsel.

Han har hele tiden nektet straffskyld.

For tiden pågår ankebehandlingen i Gulating lagmannsrett i Stavanger.

Saken avsluttes etter planen med prosedyrer 19. og 20. oktober.

Aktoratet mener at Vassbakk, etter å ha fått dokumentinnsyn, skjønte at han ikke lengre kunne distansere seg fra at han plukket opp haikere. Etter deres mening prøver han å konstruere en troverdig forklaring på hvordan hans DNA er funnet på Birgitte.

Johny Vassbakk sier at han plukket opp ei jente som lignet Birgitte Tengs i april 1995, noen uker før drapet.

I retten mandag trakk politiadvokat Unni Byberg Malmin fram et avhør fra juni 2022. Da nevnte Vassbakk for første gang en haiker som han plukket opp ved Bygnes like nord for Kopervik i april 1995. Vassbakk har gitt en beskrivelse av denne haikeren som kan passe med Birgitte Tengs.

– Jeg skulle til Haugesund, og jeg tok opp en haiker som hadde lyse klær, en hette over hodet, lyst skjørt og sorte strømpebukser. Hun hadde lyst hår som stakk ut av hetten, jeg tipper hun var rundt 16 år.

– Du kom på dette etter å ha lest saksdokumenter i flere måneder. Tenkte du at Birgittes bekledning kunne være relevant å være klar over, spurte Byberg Malmin i retten?

Vassbakk svarte benektende på dette.

Trakk fram flere episoder

Før lunsj har aktoratet begynt å komme inn på en del episoder som Vassbakk tidligere er dømt for. Den første handler om et overfall som Vassbakk gjorde mot en kvinne i 1986, da han var 16 år. Han fulgte etter kvinnen, og slo henne hardt i hodet med en sykkelpumpe. Vassbakk har forklart at han var i en slags transe, men at han plutselig kom til seg selv.

I retten i dag husket Vassbakk få detaljer fra overfallet.

– Var du seksuelt opphisset under dette overfallet, spurte statsadvokat Thale Thomseth.

– Det tror jeg ikke, svarte Vassbakk.

Johny Vassbakk husker noen episoder fra 1990-tallet veldig godt i retten, men andre har han problemer med å erindre. Foto: Privat

Aktor fortsatte med en hendelse fra 1990 da Vassbakk var 20 år. Han tok seg da inn til ei nabojente, og spurte om hun kunne onanere ham.

Vassbakk virket i retten ukomfortabel med å snakke om dette i retten. Han viste stort sett til tidligere politiforklaringer.

Aktor Thale Thomseth var ikke fornøyd, og fortsatte og bore i Vassbakk.

– Tror du hun ble redd?

– Hun var sint og ba meg om å gå hjem. Det jeg gjorde var jo upassende, sa Vassbakk.

Husket mer fra psykologangrepet

En tredje episode som aktoratet ønsket å få dokumentert i retten i formiddag var da Johny Vassbakk dro hjem til psykologen sin i 1991. Dette husket Vassbakk mer av i retten enn de to tidligere nevnte overfallene. Han forklarte hvordan han tok seg inn i leiligheten, satte seg på rommet hennes og onanerte, og deretter strammet en snor rundt halsen hennes da hun ba ham forlate leiligheten. Snora røk før psykologen mistet bevisstheten.

– Husker du om du mistet kontrollen, spurte statsadvokaten.

– Nei, akkurat det klarer jeg ikke å ta igjen i dag, svarte Vassbakk.

– Hvorfor la du snoren rundt halsen hennes.

– Jeg ville skremme henne.

– Var du redd for at hun skulle anmelde deg?

– Ja.