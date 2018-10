Aktivt politi på Haugalandet

Politiet på Haugalandet har hatt fleire radarkontrollar i ettermiddag. På E134 ved Isvik, blei ein førar tatt i 84 km/t i 60-sona. Han mista førarkortet. I tillegg fekk 14 andre bot for å ha køyrd for fort og tre for å ha brukt mobilen.