Aktivitetsplikt skal få unge ut av Nav

Veronica Lone Sandnes frå Sandnes er på jobbjakt i ein utfordrande arbeidsmarkand i Rogaland, fylket med høgast arbeidsløyse i landet gjennom heile fjoråret.

Nå sit 20-åringen i eit klasserom på Nav i Sandnes, på jobbkurs med andre unge utan ein jobb å gå til.

– Eg synst det er greitt å ha noko å vakna til og ha rutinar. Det er litt kjedeleg å gå heime i lengda, seier ho.

LES OGSÅ: Tror det offentlige sparer på mer oppfølging av sosialhjelpsmottakere

Obligatorisk i alle kommunar

Dei har eigentleg ikkje noko val deltakarane på dette jobbkurset. For i Sandnes har det i drygt to år vore krav til oppmøte på kurs som dette når du søker sosialhjelp og er under 25 år, elles får du ikkje støtte.

– Dei blir sett og høyrt, får hjelp til å skriva gode cv-ar og søknadar og skapa dei moglegheitene som finst i arbeidsmarknaden, fortel kurshaldar Terese Skjørestad Mellemstrand.

Frå nyttår blei det obligatorisk at alle kommunar må innføra aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakarar under 30 år. Ei gruppe som talde drygt 47 000 personar i Norge i 2015, ifølge SSB – og som truleg har auka i fjor, sjølv om 2016-tala ennå ikkje er klare.

– Eg synst eigentleg det er bra at det blir stilt krav til oss. Elles blir me berre slakke og sit heime og gjer ingenting, meiner 20 år gamle Veronica Lone Sandnes.

Aktivitetsplikt Ekspandér faktaboks Fra 1. januar 2017 skal alle arbeidsføre mottakere av sosialstønad delta i en form for aktivitet. Det er kommunene selv som bestemmer hvordan tiltaket skal løses.

Ved uteblivelse fra tiltaket vil brukeren få redusert stønad.

Regjeringen setter av 60 millioner i statsbudsjettet for å gjøre kommunene i stand til å gjennomføre ordningen med aktivitetsplikt.

I vedtak om tildeling av økonomisk stønad vil det gjerne bli stilt vilkår om deltakelse i arbeidsmarkedstiltak, kvalifiseringstiltak, aktiv jobbsøking eller om å akseptere et konkret jobbtilbud.

Målet er å styrke stønadsmottakernes muligheter for å få arbeid og bli selvforsørget.

Mange kommuner benytter i dag retten til å stille vilkår og har aktivitetstilbud og oppfølging av stønadsmottakere med sikte på overgang til arbeid.

Vilkår om aktivitet benyttes mest av de større kommunene.

To dagar i veka er det obligatorisk oppmøte på Nav-kontoret i Sandnes for sosialhjelpsmottakarar under 30 år. Mykje fråvær gir stans i alle utbetalingane. Foto: Anders Fehn

Forandrar opplegget

Men skal ordninga ha noko effekt viser erfaringane frå kommunar som Sandnes at kurs og rettleiing åleine ikkje er nok.

Ein Nav-analyse frå i fjor slår nemleg fast at strenge krav til dei unge og sterke innslag av praktisk arbeid, er det som skal til for å få ned talet på sosialhjelpsmottakarar.

Det har fått Nav i Sandnes til å forandra på sitt opplegg i ein meir praktisk retning. Nå bruker dei 50 prosent av tida på arbeidstrening (to dagar i veka) og 50 prosent i klasserommet (to dagar i veka) på Nav.

Liza Øverdal, fungerande Nav-leiar i Sandnes. Foto: Anders Fehn

– Opplegget må ha eit innhald som treff ungdommen, og så må me ha ein arbeidsmarknad som hjelp oss. Me er opptatt av å gi ungdommane praktisk arbeidserfaring i tillegg til å auka kompetansen på jobbsøking, intervju og det som må til, seier fungerande Nav-leiar i Sandnes, Liza Øverdal.

– Kva resultat trur du me vil sjå i 2017 når det blir stilt krav om aktivitetsplikt for alle sosialhjelpsmottakarar under 30 år?

– Eg tenker dette vil føra fleire inn i arbeidstrening og andre arbeidsretta tiltak, og så blir det i tillegg spanande å følgja arbeidsmarknadsutviklinga. Me håpar 2017 blir eit godt år.

Og det håpar også jobbjaktande Veronica Lone Sandnes.

– Eg er mykje meir sjølvsikker nå, og veit eg skal få meg ein jobb. Eg skal levera cv-en min og gi eit smil dei ikkje kan seia nei til.