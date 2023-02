Aktivitet i Karmsundet hele helgen

Et lagringsfartøy har vakt oppsikt i Karmsundet mellom Karmøy og Haugesund.

Karmsund havn opplyser til NRK at de har en vaktbåt ute for å dirigere annen trafikk i helga.

NRK har ikke lyktes i å komme i kontakt med Aibel, som står bak flyttingen.

Kommunikasjonssjef Mona Winge i Aibel sier til Haugesunds Avis at det skal være snakk om Shells lagringsfartøy «Penguins» som er i bevegelse.

– Aktiviteten i helgen er en del av planlagt arbeid for avflyting av «Penguins» fra «White Marlin». Det er for å få «Penguins» inn til kai for videre arbeid, sier Winge til avisa.

Kort fortalt foregår operasjonen slik at skipet senkes ned, slik at «Penguins» kan flyte av.