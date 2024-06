Aksjonister stenger veien til Preikestolen

Aksjonister fra gruppa «Vi som krever billigere bompenger i Ryfast» har stengt veien inn til parkeringsplassen til Preikestolen. De protesterer mot at bomsatsene i fastlandsforbindelsen Ryfast er for høye, og at mange utenlandske kjøretøy ikke betaler bompenger.

Det er lange køer i området.

– Det er ikke lov å stenge veien. Det har vi gitt beskjed om til aksjonistene, sier operasjonsleder Sindre Lotsberg i Sør-Vest politidistrikt.

Ifølge politiet hadde aksjonsgruppen på forhånd sagt at de ikke skulle stenge veien, men stå langs veien. Det er ikke nødvendig å søke om tillatelse til markeringer på offentlig vei hvis trafikken ikke blir hindret, sier Lotsberg.

Det koster 158 kroner for bensin- og dieselbiler å kjøre i Ryfast, og 110 for el-biler. Fra 1.juli stiger prisen igjen.

Politiet har ikke fått noen klager fra bilister som ikke kommer seg inn.