Aksjonen på veien til Preikestolen avsluttet

Aksjonister fra gruppa «Vi som krever billigere bompenger i Ryfast» stengte lørdag formiddag veien inn til parkeringsplassen til Preikestolen. De protesterte mot at bomsatsene i fastlandsforbindelsen Ryfast er for høye, og at mange utenlandske kjøretøy ikke betaler bompenger.

Det ble lange køer i området.

– Vi har avsluttet nå fordi køene ble så lange at vi følte vi ikke hadde helt kontroll. Men vi har oppnådd det vi ville, sier leder i aksjonsgruppen Vidar Wollum.

Det koster 158 kroner for bensin- og dieselbiler å kjøre i Ryfast, og 110 for elbiler. Fra 1. juli stiger prisen igjen.

– Vi betaler de høyeste bomprisene i Norge. Vi har regnet ut at gjennomsnittsprisen for bompasseringer i Norge er rett i underkant av 30 kroner. Vi forventer at staten går inn med friske midler for å få ned satsene i Ryfast.

Aksjonsgruppen mener staten må inn med 3,5 milliarder kroner for å få ned prisen for de som bruker tunnelene.

De reagerer også på at mange utenlandske bilister ikke betaler i Ryfast. Det mangler 17 millioner kroner fra utenlandske kjøretøy.

– Det er også en av årsakene til at vi har stått akkurat her i dag hvor det kommer mange utenlandske turister. Det oppleves veldig urettferdig at de ikke betaler, mens lokalbefolkningen må gjøre når de skal bruke tunnelen daglig, sier Wollum.

Aksjonsgruppen hadde ikke fått tillatelse til å stenge veien, men politiet var klar over at det var aksjon på gang.

– Vi ble fortalt at de skulle stå langs veien, og det er ikke ulovlig å ha markeringer langs en offentlig vei, sier operasjonsleder Sindre Lotsberg i Sør-Vest politidistrikt.

Politiet grep ikke inn selv om veien ble stengt.