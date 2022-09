Aksjon mot ny kyrkje på Ganddal

Over 300 personar har skrive under på ein aksjon mot den nye kyrkja i Ganddal bydel på Sandnes, skriv Aftenbladet.

Sandnes kommune har bevilga 50 millionar kroner til ei ny kyrkje som til saman kjem til å kosta mellom 130-140 millionar. Kyrkja kjem til å stå i Sørbø-området på Gandal.

Nå har over 300 innbyggarar skrive under på at dei ikkje vil ha eit reint kyrkjebygg, men eit fleirbrukshus i staden for. Og med 300 signeringar er forslaget tilstrekkeleg for at kommunestyret må behandla ho.