Aker Solutions er årets lærebedrift 2022

Yrkesopplæringsnemnda i Rogaland deler årleg ut prisen «Årets lærebedrift» innan fag- og yrkesopplæring. For 2022 er det Aker Solutions.

Juryen legg vekt på at årets lærebedrift jobbar aktivt mot skular og tar imot elevar i praksis. I tillegg vil dei rekruttere fleire kvinner.

– Vi er stolte og audmjuke over prisen. Lærlingar er viktig for oss og eit satsingsområde for bedrifta. Vi treng dei for å løyse energiutfordringane i framtida, seier verftsdirektør i Aker Solutions Egersund, Jan Ertesvåg, ifølgje ei pressemelding.