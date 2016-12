Aker snuser på oppkjøp

En gruppe bestående av Aker BP og to investeringsfond skal være i samtaler om kjøp av Exxon Mobil-eiendeler på norsk sokkel for milliarder. Det melder Dagens Nærligsliv. Aker BP og investeringsfondene skal by på de aktuelle eiendelene, og en enighet kan bli nådd innen utgangen av første kvartal neste år. Avtalen kan være verdt så mye som én milliard dollar, tilsvarende drøyt 8,7 milliarder kroner.

