Aker BP med planer for ti prosjekter på sokkelen

Fredag leverer Aker BP og partnerne utbyggingsplaner for hele ti prosjekter på norsk sokkel, skriver Stavanger Aftenblad.

Planen er å investere rundt 200 milliarder kroner frem til 2028.

Aker BP har nylig opplyst til E24 at selskapets produksjon trolig vil stige fra rundt 400.000 fat per dag til godt rundt 525.000 fat per dag når de nye feltene er i produksjon innen 2028.