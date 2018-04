Statoil, som er operatør på Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen, har nå tildelt kontrakter for arbeid på totalt elleve milliarder kroner. Størsteparten av arbeidet, oppdrag for åtte milliarder, havner hos Aibel.

Et Aker Solutions- og Kværner-samarbeid får oppdrag for 3,4 milliarder.

Første fase av feltet er allerede under utbygging, og skal etter planen starte produksjonen seint neste år. Kontraktene som nå tildeles, hører under andre fase. Denne delen av feltet skal starte produksjonen i 2022.

Johan Sverdrup Ekspandér faktaboks Blant de fem største oljefeltene på norsk sokkel.

Investeringer for første fase antatt til 117 milliarder kroner.

Samlet produksjonsinntekt over 50 år på 1350 milliarder.

Selskapsskatt til den norske stat er beregnet til 670 milliarder.

Forventede ressurser på 1,7–3 milliarder fat olje.

I første fase kan utbyggingen gi 51.000 norske årsverk, i driftsfasen 2.700 årsverk.

Statoil er operatør på feltet med sin eierandel på 40 prosent. Partnere er Lundin Norway (22,6), Petoro (17,4), AkerBP (11,6) og Maersk Oil (8,4). Kilde: Statoil

Mads Andersen, konsernsjef i Aibel. Foto: Marte Rommetveit / NRK

– Dette er en gledens dag. Vi har fått den ultimate bekreftelse på at vi har både den nødvendige kompetansen og konkurransekraften for å kunne levere et så stort og viktig prosjekt, sier konsernsjef i Aibel, Mads Andersen i ei pressemelding.

Ifølge Aibel er kontrakten en av de største enkeltkontraktene som har blitt tildelt på norsk sokkel noensinne.

Søviknes: – Svært gledelig

Også olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) gleder seg over kontrakten.

– At Aibel og Kværner/Aker har vunnet nye, store milliardoppdrag knyttet til byggetrinn to på Sverdrup er svært gledelig. Sverdrup-utbyggingen er et levende bevis på hvor mange

arbeidsplasser, store positive ringvirkninger og statlige inntekter petroleumsaktiviteten vår skaper, sier han.

Terje Søviknes (Frp), olje- og energiminister. Foto: Marte Rommetveit / NRK

Kontrakten til Aibel omfatter ingeniørarbeid, innkjøp og bygging av dekket til prosessplattformen på Sverdrup-feltet. Arbeidet starter umiddelbart, og skal ledes fra Aibels kontor i Asker.

Selskapets egne verft i Thailand og Haugesund kommer til å være sentrale i leveransen, som på topp vil engasjere rundt 3500 medarbeidere.

Opptil 3000 arbeidsplasser i Norge

Kontrakten til Aker Solutions og Kværner inkluderer ingeniørarbeid, innkjøp og bygging av en utstyrsmodul for stigerørsplattformen, arbeid på feltsenteret og installasjon og integreringsarbeid.

De to kontraktene kommer ifølge Statoil til å gi arbeid til ei rekke verft langs kysten, og sørge for opptil 3000 arbeidsplasser i Norge. Aibels ingeniørarbeid kommer i all hovedsak til å foregå i Stavanger, mens verftsarbeidet skal foregå i Egersund (Aker Solutions) og på Stord (Kværner) I tillegg til Haugesund (Aibel).

Så langt har Johan Sverdrup-utbyggingen bidratt med kontrakter verdt mer enn 60 milliarder kroner, hvorav mer enn 70 prosent har blitt tildelt leverandører i Norge.