Aibel får milliardkontrakt av Equinor

Aibel er av Equinor blitt tildelt en milliardkontrakt for omfattende modifikasjoner og klargjøring av Aasta Hansteen-plattformen for oppkopling av Irpa-feltet (tidligere Asterix). Kontrakten er verd mellom 1,5 og 2,5 milliarder kroner. På det meste vil kontrakten sysselsette over 200 personer. Ledelse og prosjektering blir gjennomført fra Aibels kontor i Stavanger med støtte fra kontorene i Oslo og Singapore.

Prefabrikasjon og modulsammenstilling vil foregå på Aibels verft i Haugesund og Thailand.

Irpa er et gassfelt som ligger 80 kilometer vest for Aasta Hansteen-plattformen i Norskehavet.