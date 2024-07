Aftenbladet: Papegøye savnet på Mariero i Stavanger

Mandag klokken 11 forsvant en papegøye fra Mariero, skriver Stavanger Aftenblad.

Chris-Mikhal Foose, som er eier av fuglen, sier avisa at den sikkert ble jaget av hekkende måker.

Eierne Benedikte Schevik Haneferd og Chris-Mikhal Foose ønsker at folk skal ta kontakt dersom man ser en fargerik fugl flyvendes forbi.

– Hvis noen ser henne er det best å rope på henne, og ringe oss. Hun er sikkert sliten og det er ikke sikkert at hun kommer seg ned om hun har satt seg i et tre, sier Foose til avisa.