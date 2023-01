Aftenbladet: Mann mistenkt for drap på Marie i Sør-Afrika

En mann er nå mistenkt for å ha drept Stavanger-kvinnen Marie Sæther Østbø i Sedgefield i Sør-Afrika. Det skriver Stavanger Aftenblad. Østbø forsvant 18. april 2018. Den mistenkte mannen døde i en trafikkulykke en stund etter at Østbø forsvant.

– Vi mener det er sannsynlighetsovervekt for at Østbø ble utsatt for noe kriminelt, sier politiadvokat Anette Berger i Kripos til avisen.

Det lokale politiet holdt det tidlig som mest sannsynlig at 20-åringen hadde druknet.

– Den hypotesen er ikke svekket, men etterforskningen har styrket den andre hypotesen, sier Berger.