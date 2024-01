Aftenbladet: Forsøkte å anmelde eksen flere ganger

En mann i 30-årene ble 3. desember pågrepet og siktet grov drapsforsøk etter å ha knivstukket sin ekskjæreste i Sandnes.

Mannen sitter for tiden varetektsfengslet, og i den siste fengslingskjennelsen skriver Sør-Rogaland tingrett at mannen «over lang tid har forfulgt og krenket fornærmedes fred.»

De skriver også at siktedes atferd har eskalert over tid, og at det har vært kontakt med og anmeldelser til politiet tidligere.

Nå sier kvinnens bistandsadvokat Mia Kroken Sævereide til Aftenbladet at hennes klient har forsøkt å anmelde mannen flere ganger.

– 10. mars i fjor var første gangen hun gikk til politiet for å anmelde ekskjæresten. Da hadde han opptrådt truende mot henne. Hun fikk da beskjed om at politiet ikke hadde kapasitet til å motta anmeldelsen, sier Sævereide til avisa.

Ifølge Sævereide skal hun også ha gjort nye forsøk på det 6 ganger til mellom mars og oktober.

Mannen nekter straffskyld, og hans forsvarer sier til Aftenbladet at tingretten har lagt til grunn feil fakta i kjennelsen.

Hun mener fornærmede tidligere ikke har anmeldt siktede.

– Siktede er heller ikke kjent med at hun skal ha bedt politiet om hjelp tidligere, og det må etterforskes nærmere av politiet, sier Thingvold til Aftenbladet.