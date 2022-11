Afrikansk sommerfugl dukket opp i Norge for første gang

– Det er veldig mange som er misunnelige. Jeg har hørt at flere ligger ute med lys på nettene og prøver å fange den, sier Bjørn Olav Jondal.

Han fikk øye på den spesielle sommerfuglen da han klatret opp på taket på et hus han pusset opp i Eigersund i Rogaland. Han synes den var fin i fargene, og sendte et bilde til kona.

Bjørn Olav Jondal tror flere sommerfugl-entusiaster er misunnelige på oppdagelsen hans. Foto: Privat

Lite viste han da at sommerfuglen med navnet «Utetheisa Pulchella» aldri før har blitt observert i Norge.

– Det var tilfeldig at jeg så den. Jeg synes den var fin i fargene og hadde aldri sett noe lignende før, sier Jondal.

Han sier at det var ren flaks at kona valgte å sjekke opp arten, da verken hun eller Jondal er noe spesielt interesserte i sommerfugler.

– Det er jo veldig kjekt å ha en slik oppdagelse. Hadde ikke kona sjekket opp sommerfuglen hadde jeg aldri gjort noe mer med det, da hadde det bare vært en kul sommerfugl. Jeg hadde aldri tenkt tanken på at den ikke var sett i Norge før.

Dette bildet tok Bjørn Olav Jondal på toppen av et tak i Eigersund. Foto: Bjørn Olav Jondal / Privat

Sjeldent at arten kommer til Norge

Jondal har fått med seg at flere entusiaster nå har et håp om å få øye på den afrikanske sommerfuglen.

– Det er jo spesielt at jeg går på jobb og finner den, når andre ligger ute og prøver å fange sommerfuglen.

«Utetheisa Pulchella» finnes på tørre, kystnære steder rundt Middelhavet. På svensk heter den «Kattunspinnare», og på engelsk heter den «Crimson Speckled».

Hobby-entomolog og sommerfugl-entusiast Kjell Mjølsnes bekrefter at det er en art som aldri har blitt registrert i Norge.

Spesielle værforhold er trolig grunnen

– Det er spesielt, men det var veldig forventet. Det har vært et ekstraordinært trekk av denne sommerfuglen til blant annet Storbritannia, Danmark og Sverige. Det er nok et resultat av vedvarende varmt vær med masse sørlige vinder i flere uker.

Sommerfuglen er en bjørnespinner. Gruppen er ganske artsrik med omtrent 11 000 arter, hvorav bare 28 er funnet i Norge. Det største artsmangfoldet finnes i Sør- og Mellom-Amerika. Foto: Wikipedia Commons

Mjølsnes forklarer at det er mange sommerfugler som trekker slik som fuglene. Hvis et slikt trekk foregår og sommerfugler blir fanget opp i en sørlig luftstorm kan man få et innsig av sørlige arter på høsten til Nord-Europa.

– Det er sjelden at artene som kommer fra Afrika og middelhavsområdene kommer helt opp til Norge, men med helt spesielle værforhold kan det skje, og det har skjedd i år, sier han.

Mjølsnes tror derimot ikke at det er en sommerfugl vi kommer til å bli vant med å se i Norge, men påpeker at vi stadig oftere ser at sørlige arter finner veien helt opp til oss.