Advokatskandalen: Mer enn halve klientkontoen besto av fiktive lån

I årene 2013–2023 hentet den avdøde advokaten Per Asle Ousdal inn nær en milliard kroner fra långivere som ble forespeilet skyhøy rente på pengene, helt opp mot 15 prosent.

Av dette gikk 727 millioner kroner inn på klientkontoen til Bull Årstad Advokatfirma DA der Ousdal var partner i samme periode.

Utlånsskandalen Per Asle Ousdal, tidligere partner i Advokatfirma Bull Årstad DA i Stavanger skal gjennom flere tiår ha hentet inn lånekapital fra investorer. Disse ble tilbudt renter på 10–15 prosent, uten risiko.

Advokaten nøt godt av høy tillit i det lokale næringslivet, og han var et ettertraktet styremedlem i ulike virksomheter.

Han opplyste til långiverne at advokatselskapet garanterte for de innbetalte midlene gjennom såkalte inneståelseserklæringer, men garantiene viste seg å være falske. Advokaten sluttet hos Bull Årstad 31. desember i fjor.

Selskapet politianmeldte ham 31. mai, og han tok sitt eget liv tre dager seinere. Familien har valgt å være åpne om dette.

Långiverne som har tapt penger er både selskaper og privatpersoner i Rogaland, for det meste sør for Stavanger: I Sandnes, Ålgård og i jærkommunene Klepp, Time og Hå.

Saken sprakk i media seint om kvelden onsdag 12. juni. Da meldte Sandnesposten at det hadde kommet krav på minst en halv milliard kroner i dødsboet til en nylig avdød advokat fra Sandnes. Dagens Næringsliv publiserte like etterpå en lengre artikkel om hele sakskomplekset.

Økokrim varslet 18. juni at de ville starte etterforskning. Sør-Vest politidistrikt involveres også i denne. 21. juni meldte også Finanstilsynet at de har startet oppfølging av enkelte foretak i saken. Dette gjelder blant annet enkelte banker, samt regnskapsbyråer og revisjonsfirmaer.

NRK er gjort kjent med en oversikt som viser at de 727 millioner kronene fra långiverne utgjorde mer enn halvparten av de totale beløpene som gikk inn på advokatfirmaets klientkonto i samme periode.

Raskt inn, raskt ut

Det som særpreget innbetalingene fra Ousdals långivere var de mange runde beløpene som ble innbetalt på klientkontoen. NRK er også kjent med at hver innbetaling fra en långiver til klientkontoen veldig ofte resulterte i en utbetaling til en annen person like etterpå.

Mandag ble det offentlig at Per Asle Ousdal i denne tiårsperioden også betalte ut til sammen 690 millioner kroner til långivere. Dette utgjorde i hovedsak renter på innskutt kapital, men i noen tilfeller tilbakebetaling av hele eller deler av lånene.

Dette betyr at ikke alle långiverne har tapt penger på Ousdal, noen kan også ha tjent på den fiktive utlånsvirksomheten hans – høyst sannsynlig de som kom tidligst med i svindelkarusellen.

Ved å bruke innbetalinger fra investorer som kom inn seint til å fôre de tidligste investorene med penger, kunne Ousdal etterlate et inntrykk av at utlånsvirksomheten var seriøs og reell.

Selskapet viser til taushetsplikt

Dette ble understøttet av lånedokumenter med logoen til det velrenommerte advokatselskapet, dokumenter som det seinere viste seg at Ousdal hadde forfalsket.

Men på ett tidspunkt seint denne våren sprakk bobla.

Spørsmålet er om de andre partnerne i selskapet burde ha reagert på alle innbetalingene som skjedde i regi av Ousdal så lenge disse utgjorde en så betydelig andel av de totale bevegelsene på klientkontoen?

– Våre partnere jobber i hovedsak alene med sine oppdrag. Alle transaksjoner som gjennomføres på vår klientkonto gjelder oppdrag mellom den enkelte advokat og kunden. Transaksjoner på klientkonto inngår i advokatens taushetsplikt. Denne gjelder også mellom partnerne/advokatene internt. Taushetsplikten kan kun oppheves av kunden som advokaten har gjennomført transaksjonen for, sier Lars Kåre Pedersen, daglig leder i Bull Årstad Advokatfirma DA.

Lars Kåre Pedersen, daglig leder i Bull Årstad Advokatfirma DA. Foto: Bull Årstad Advokatfirma DA

I forbindelse med kravene selskapet har mottatt sier han at de er i dialog med kravstillernes advokater om fritak for taushetsplikt for Ousdals kunder.

– Dette for at vi, og Erling Grimstad på oppdrag fra oss, skal kunne ha innsyn i transaksjonene og gjennomføre nødvendige undersøkelser i denne saken, sier Pedersen.

– Per i dag er ikke alle forhold rundt fritak for taushetsplikt avklart. Derfor er Bull Årstad avskåret fra å kommentere nærmere opplysninger om transaksjoner på klientkonto som er gjennomført av Ousdal, legger han til.

Tilsynsrådet reagerte ikke i 2021

– Har selskapets revisorer noen gang stilt spørsmål ved at en så høy andel av innbetalingene til klientkontoen utelukkende kom fra den ene partneren (Ousdal) sine kontakter?

– Samme revisor har revidert Bull Årstad i hele den perioden som er vist til, og har avlagt ren revisjonsberetning hvert eneste år. Det innebærer at revisor ikke har reagert på transaksjonene inn og ut av klientkonto, opplyser Lars Kåre Pedersen.

Han sier at Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har hatt tilsyn hos Bull Årstad Advokatselskap i 2018 og 2021, hvor klientmiddelbehandling har vært en del av tilsynene.

– Tilsynsrådet har til tross for taushetsplikten rett på innsyn. Tilbakemeldingen har vært at klientmiddelbehandlingen har vært forsvarlig, sier Pedersen.

I etterkant av tilsynet i 2021 fikk selskapet et brev fra tilsynsrådet. Her het det blant annet:

«På bakgrunn av det som fremgår av EYs rapport av 30. august 2021 legger Tilsynsrådets styre til grunn at advokatenes bokføring, klientmiddelbehandling og oppfølging av skatt- og avgiftsregelverket har vært forsvarlig i den perioden tilsynsbesøket har dekket.»

Kravfristen går ut onsdag

Så langt er det meldt krav i konkursboet på mer enn 700 millioner kroner. Fristen for å melde krav går ut onsdag denne uka.

Bostyrer Flemming Karlsen sier til NRK at han først vil få full oversikt over de samlede kravene litt ut i august.

Bostyrer Flemming Karlsen. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Ousdal har betalt ut betydelige beløp til noen investorer. Er dette noe du som bostyrer er opptatt av?

– Boet er naturligvis opptatt av pengestrømmen, og arbeidet med å kartlegge det pågår fortsatt, sier Karlsen.

Det finnes lite verdier i boet etter den avdøde advokaten, sammenlignet med de høye kravene fra kreditorene. Bostyrer vil etter sommeren fortsette arbeidet med å realisere verdiene av salg av eiendommer, biler, kunstverk og andre eiendeler. Trolig er den samlede verdien av dette noen titalls millioner kroner.