Advokaten til Birgitte Tengs' fetter: Dette er frikjennende

Fetteren til Birgitte Tengs ble først dømt, men siden frikjent i straffesaken etter drapet i 1995.

Han ble likevel dømt til å betale erstatning til foreldrene til kusinen, en dom som aldri er blitt opphevet selv om Norge led nederlag i saken i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

– Dommen har stått hele tiden og det har gjort at veldig mange har trodd at han var gjerningsmann, men at det ikke var nok bevis til å dømme ham strafferettslig, sier Sjødin.

Fredag ble det klart at politiet har pågrepet og siktet en annen person for drapet i 1995.

Arvid Sjødin sier derfor at selv om den siktede ikke skulle bli dømt, er det en veldig lettelse fordi det viser at politiet nå konsentrerer seg om en helt annen.

– Uansett er dette frikjennende for fetteren, sier Sjødin til NRK.

– Hvis dette er rett person vil dette bety veldig mye for mange personer. Men vi må være forsiktige med å konkludere før vedkommende er dømt, for akkurat nå er han bare siktet, legger Sjødin til.

– Kom voldsomt brått og uten forvarsel

Faren til fetteren sier til NRK at de har venta på at det kunne komme ny siktelse i saken, men at det likevel kom som et sjokk.

– Det kom voldsomt brått og uten forvarsel. Det er vanskelig å ta dette innover oss. Og vi er satt ut. Jeg sitter her og lurer: «Hva er det som har skjedd?»

Han legger til at sønnen tar utviklingen i saken med fatning.

– Han er avmålt. Vi har blitt skuffa mange ganger tidligere.

Det er en dag der han også tenker på Tina Jørgensens mor.

– Jeg syns så inderlig synd på henne og det hun har vært gjennom.

Han har lyst å fordøye dagens nyhet før han uttaler seg mer om utviklingen av Birgitte-saken.