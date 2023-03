Advokaten ønskjer å anka oppseiing i Time

Advokat Kjell M. Brygfjeld tilrår at dommen mot ein tilsett i Time kommune blir anka til lagmannsretten, skriv Jærbladet. Time kommune blei i tingretten frikjent for usakleg oppseiing av Wibecke Natås, fagleiar for planarbeid i kommunen. Årsaka til oppseiinga var måten Natås møtte private utbyggjarar på. Ho blei oppfatta som negativ og krevjande, meiner kommunen. Natås har ennå ikkje bestemt seg for om ho skal anke.

Dommen i Sør-Rogaland tingrett var delt.