– Jeg traff ham iført singlet etter en trening. Følte meg ganske shabby, hadde jobba mye, så sa jeg som en fleip: «Ja ja, det er forskjell på folk, noen klarer å ta vare på seg selv. Du skulle fått skikk på kroppen min og hatt det som et prosjekt»

Mannen Brynjar Meling sa dette til, er lege Morten Munkvik. Mens Meling er mest kjent for å forsvare mulla Krekar, er Munkvik kjent gjennom NRK-podkasten Radiolegen.

Etter noen dager svarte Munkvik med et spørsmål. Om Meling virkelig hadde ment det han sa?

Dermed var prosjektet en realitet.

Alt skal overvåkes

Siden både advokaten og legen er like opptatt av dingser og duppeditter, skal alt måles både før, underveis og etter.

Teamet skal dokumentere alle endringer som skjer når man skifter livsstil. Foto: Aril Eskeland / NRK

I tillegg til pulsklokke skal Meling gå med en ring som registrerer søvn, puls, oksygenopptak og bevegelse. Han skal også bære en liten sak som måler sukker i blodet, som diabetikere har. Så skal en hjerteregistrator måle EKG og hjerterytme, men viktigst av alt: Han skal trene underveis – med personlig trener. I ett år.

– Å få skikk på denne kroppen, lar det seg gjøre, Munkvik?

– Ja visst, spesielt når man er så motivert som Brynjar er. Han går jo inn i dette med hud og det han har igjen av hår.

Munkvik ser fram til å få jobbe med Meling, for dette handler om risiko for alvorlig sykdom.



– 107 cm rundt midjen, det er litt for mange centimeter. Men under alt fettet har Meling en kropp som er ganske god, så det blir veldig spennende.

Personlig trener Kristin Jahren skal følge opp Meling på Stavanger Idrettsklinikk. Foto: Marie Håland / NRK

– Dette er første gang noen er ute etter kroppen min, gliser Brynjar Meling.

Skal bli bok

Morten Munkvik skal skrive boken sammen med lege og kollega Kristian Høines, fordi nettopp denne boken har manglet. En grundig bok om helsegevinster ved trening, aktivitet, godt kosthold og sunne livsvaner. Med motiverende informasjon om hvilke endringer som skjer i kroppen når man forandrer livsstil.

– Så håper vi Brynjar vil fungere både som prøvekanin og lokkemus, sånn at flere finner ut hvordan de skal gå fra «feit til fit».

Lege Morten Munkvik vil lage en bok som motiverer andre som sliter med en kropp i forfall. Foto: Arild Eskeland / NRK

Øker fallhøyden

– Å gå ut offentlig gjør det vanskeligere å gi opp. Hvis jeg nå står i en butikk, vil folk kikke ned på magen min og lure på hvordan går det med dette treningsopplegget mitt. Nå har jeg gått ut og sagt hva jeg skal gjøre, så nå må jeg fullføre.

Ett helt år er Meling underlagt Munkviks treningsregime. Foto: Arild Eskeland / NRK

Første halvår av prosjektet handler om å bygge opp kroppen, fjerne fettet og komme i form. Neste halvår vil handle om å stabilisere og vedlikeholde.

– Suksessfaktoren ligger i å bli kikket i kortene og få oppfølging, sier Munkvik.

Motivert livsnyter

Akkurat nå blir Meling holdt tilbake, for det typiske er å gå for hardt ut når man er så motivert.

Meling er motivert og vil trene hardere, men PT-en holder på bremsen. Foto: Marie Håland / NRK

– Før trodde jeg at jeg dabbet av fordi jeg ble lei, men det er ikke hele grunnen. For kroppen var nemlig ikke klar for trening, har jeg lært. Kroppen har ikke vært forberedt i det hele tatt.

Meling har dessuten innsett at også kostholdet må forandres.

– Jeg sa en gang til en veltrent fyr at, «du er jo heldig, du kan jo spise hva du vil». «Ja», sa han, «men jeg gjør det ikke». Poenget begynner å gå opp for meg, smiler Meling.