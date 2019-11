Advarte mot nye voldshandlinger

De rettsoppnevnte sakkyndige psykiaterne konkluderer med at den tiltalte 49-åringen har en kronisk psykose, og at han dermed ikke er strafferettslig tilregnelig. De sakkyndige forklarte også i Haugaland tingrett i dag at de i en rapport i 2017 påpekte at det var stor risiko for nye voldshandlinger. Den gangen ble tiltalte overført fra fengsel til Valen psykiatriske sykehus i Kvinnherad, men fikk etter en tid dra hjem. Han fikk da ingen oppfølging.