Advarer mot useriøse håndverkere

Politiet kjenner til at useriøse, omreisende håndverkere er i regionen, og advarer folk mot å benytte seg av tjenester fra disse. I en pressemelding minner politiet om at tilbud fra omreisende håndverkere ofte er svart arbeid, og at man som forbruker mister rettighetene sine hvis man benytter seg av disse tilbudene.

Det har ifølge politiet vært en økning i antall omreisende håndverkere som begår kriminelle handlinger mot privatpersoner.