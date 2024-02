Advarer mot stengte veier i helgen

I helgen vil ekstremværet «Ingunn» bli erstattet av nytt uvær. Dette kan føre til krevende forhold på veiene, ifølge Statens vegvesen.

– Mye nedbør, varmegrader og vind gjør at faren for snø-, sørpe- og jordskred øker. Statens vegvesen advarer trafikantene om at veistrekninger og fjelloverganger kan bli stengt på kort varsel. Følg med på trafikk- og værmeldinger, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.