Advarer mot raketter i sentrum

Mange respekterer ikke forbudet mot fyrverkeri i sentrum av Stavanger. Til tross for at en risikerer bot for å sende opp raketter innenfor forbudssonen, så gjør stadig flere nettopp det. Arild Olsen i Rogaland Brann- og redning beskriver sentrum som kaotisk på nyttårsaften. – De to siste årene har det vært veldig farlig der nede, sier Olsen.