Advarer mot bading på populær badeplass

Havari på en avløpspumpestasjon gjør at Haugesund kommune har valgt å stenge den populære badeplassen i Kvalsvik, skriver de på sin facebookside.

– Det er fare for utslipp av urenset avløpsvann. Det er viktig at ingen bader her nå, da man kan risikere å bli syk, skriver kommunen.

Det er usikker når pumpestasjonen er i drift igjen.