Advarer hundeeiere mot virus

Veterinærer ber hundeeiere være oppmerksomme etter at flere hunder har blitt alvorlig syke av parvoviruset.

Haugesunds Avis skriver at dyrlegene blir nedringt av hundeeiere, og at det så langt er registrert to døde hunder.

Parvoviruset gir smerter i magen og tarmene, og hundene kan bli svært dårlige av viruset.