Adegbenro-show gjorde Odd svimmel

– Vi er veldig lykkelige, for det er dette vi har ventet på, både spillere, trenere og fans, sier Samuel Adegbenro. Det er ikke på grunn av meg, men alle spillerne var tente i dag, sier han.

Også trener Ian Burchnall er fornøyd etter kampen.

Vikingtrener Ian Burchnall Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Jeg er svært lettet. VI har ikke spilt dårlig i de fire første kampene, men fikk ikke uttelling. Det er et press når vi er uten poeng etter fire kamper, sier Burchnall.

Spillerne er lettet

– Jegg e jo lettet, egentlig, men jeg var ikke så bekymret heller egentlig, for jeg visste jo at hvis vi fortsetter med den prestasjonen og den innsatsen, så vil vi få uttelling til slutt, sier Vikings André Danielsen.

– Vi er bedre enn vi har fått vist, de gode lagene er gode, men så er det veldig jevnt i serien, små marginer, så hvis du har den fighting spiriten som vi har hatt i de siste kampene, og litt marginer, så kan du komme et stykke.

– Hvor mye betyr det for Viking å Samuel tilbake?

– Samuel er den beste vingen i Norge, og vi er veldig happy for at vi har han her, så får vi se hvor lenge vi har ham da. Samuel er en kanon spiller, det hjelper på å ha sånne, sier Danielsen.

Vikings Samuel Adegbenro Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Kan bli solgt

21-åringen kan gi økonomisk helt skadeskutte Viking sårt tiltrengte millionmidler i løpet av sommeren. Nigerianeren er i en egen klasse i Viking-stallen.

Han fikk trampeklapp da han gikk av banen ti minutter før slutt.

Ute på venstrekanten gjorde han mye ugagn mot fjorårets bronselag, og vanligvis solide Ruud må ha blitt småsvimmel innimellom.

Det var fra rett foran mål Viking-stjernen ordnet 1–0. Adegbenro stupheadet innlegget fra Claes Kronberg inn via stolpen. Avslutningen var selvfølgelig umulig å stoppe for Odd-keeper Sondre Rossbach.

Like før timen var spilt sto Adegbenro for forarbeidet. Landslagsaktuelle Fredrik Semb Berge ble helt parkert i forkant av scoringen.

Alt

Adegbenro gjorde jobben enkel for Mathias Bringaker. Han bredsidet et hardt innlegg inn til 2–0 fra kort hold.

Adegbenro var ikke ferdig for kvelden. Han sendte et innlegg i hånden på Espen Ruud og sikret Viking et straffespark. Det scoret André Danielsen sikkert på.

Odd har fått en meget treg start på sesongen. Allerede etter fem serierunder har skiensklubben gitt fra seg så mye som ni poeng.

Oddtrener Dag-Eilev Fagermo Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

–Dette var triste greier. Vi skal ikke tape 3–0 for et bunnlag, sier Oddtrener Dag-Eilev Fagermo.

–Men i dag var Viking vesentlig bedre enn Odd?

– Nei, det synes jeg ikke, men Samuel vard et. Det var en helt jevn førsteomgang, sier Fagermo.