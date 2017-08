Eirik Henningsen er daglig leder i Viking Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Rosenborg stod igjen som det beste alternativet for oss, og det var denne klubben Samuel selv ville til. For oss er det den største avtalen vi har gjort noen gang i Viking, så økonomisk er vi fornøyde, sier daglig leder i Viking, Eirik Henningsen.

– Vi vet det er kontroversielt å selge Samuel nå, og enda mer kontroversielt å selge til Rosenborg, men det er en forunderlige bransje dette.

– Er dette nok til å berge økonomien?

– Ja, det er i hvert fall nok til å berge økonomien ut denne sesongen. VI er fortsatt i rød sone, og vi har det tøft økonomisk, men det er ekstra vanskelig å selge Samuel når vi ligger der vi ligger på tabellen, sier Henningsen.

Supportere skuffet

Terje Bøifot er vikingsupporter

– For meg gjør dette fysisk vondt i kroppen når han går til Rosenborg, jeg kjenner det i magen, og er rett og slett litt småkvalm, sier vikingpatriot Terje Bøifot.

Hans har forståelse for at Viking trenger penger, men synes det er ekstra vanskelig at Adegbenro går til en norsk, konkurrerende klubb.

Også Tore «Pang» Arholm synes det er leit at toppskåreren forsvinner, men har forståelse for at klubben prøver å berge økonomien.

– Jeg synes det er bittert at vi må selge ham, og ekstra bittert at han selges til Rosenborg, men nå er jo realitetene slik de er. Viking trenger penger, for i høst er pengekassen tom. Da er jo det enkleste å selge en spiller. At han går til Rosenborg er bare noe vi må svelge og godta, sier Arholm.

Samuel takker Viking

Samuel Adegbenro

Samuel Adegbenro selv, er godt fornøyd med å signere for Rosenborg .

– Det er en god klubb med store ambisjoner om Champions League og Europaliga, sa Adegbenro under pressekonferansen.

Han er lei seg for å forlate Viking i den situasjonen laget er i, og mener at han skylder Viking mye.

Klokka ti onsdag formiddag svarer Vikingledelsen på spørsmål direkte på Facebook om salget av Samuel.

Den gode nyheten for Viking er at klubben legger inn et bud på en ny spiss.

– Jeg kan ikke si hvem det er, men vi jobber hardt for å få det til, sier Henningsen. Overgangsvinduet stenger i morgen, ved midnatt.