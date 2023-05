Aasland overtar ansvaret for Petroleumstilsynet

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) overtar frå og med i dag ansvaret for Petroleumstilsynet. Tidlegare har arbeids- og inkluderingsministeren hatt dette ansvaret.

Regjeringa skriv i ei pressemelding at målet med endringa er å styrke forvaltninga av sikkerheit og beredskap på norsk sokkel.

– Nå blir det ei stemme og eitt ansvar. Det er viktig at ein er tydeleg på det nå, seier Aasland til NRK.

Ifølgje statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) viser den sikkerheitspolitiske situasjonen i dag tydeleg at det er behov for endringa, og at det vil vareta nasjonale sikkerheitsinteresser i petroleumssektoren.