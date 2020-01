I dag ble det klart. Tina Bru (H) tar over stafettpinnen som olje- og energiminister i Erna Solbergs nye regjering.

Dermed rykker Aase Simonsen inn på Stortinget. 57-åringen blir fast møtende vararepresentant, ettersom hun er Høyres 2. vara fra Rogaland.

Det skjer kun uker etter at den tidligere Karmøy-ordføreren meldte seg ut av partiet.

– Dette er jo veldig overraskende, sier Simonsen til NRK.

Nå har hun i morgentimene valgt å melde seg inn i Høyre igjen.

– Det var ikke på grunn av partiets politikk at jeg meldte meg ut. Nå blir jeg en del av stortingsgruppen, og det ser ut til å bli en lang periode. Dermed er alt snudd på hodet, sier hun.

Hun vil samtidig søke om fritak fra kommune- og fylkespolitikken.

Aleksander Stokkebø er 1. vara på for Høyre fra Rogaland, og møter allerede på Stortinget. Ettersom Bent Høie sitter i regjeringen som helseminister.

Meldte seg ut etter vraking

Utmeldelsen skjedde etter en intern konflikt. Simonsen hadde over tid opplevd manglende tillit innad i partiet, etter at hun ble vraket som ordførerkandidat.

Hun ble heller ikke valgt som partiets kandidat til fylkestinget. I Karmøy hadde ingen av de 12 partiene som stilte lister til fjorårets valg kvinner på topp.

FORANDRET SCENE: Statsviter Svein Erik Tuastad (UiS) mener at velgerne ikke får det de har stemt på dersom Aase Simonsen hadde fortsatt å være uavhengig på Stortinget. Foto: Torkel Anstensrud Schibevaag / NRK

Statsviter ved Universitetet i Stavanger, Svein Erik Tuastad, er klar på at det ville vært både uvanlig og alvorlig om Simonsen møtte på Stortinget som uavhengig representant.

– Hadde hun stått utenfor, så hadde ikke velgerne fått den politikken de stemte for. Et slikt avhopp ville lignet et løftebrudd, mener Tuastad.

Han mener Simonsen nå tar konsekvensen av at hun ikke er lokalpolitiker, men nå er blitt stortingspolitiker.

– Det vitner om at hun ser sin rolle i demokratiet, og det er bra. Nå handler det ikke om smålige krangler på Karmøy, men den viktigste demokratiske institusjonen i landet.

Glad for Høyre-retur

Leder i Rogaland Høyre, Elin Schanche, håper uenighetene internt er historie, og at partene sammen kan se fremover.

VELKOMMEN TILBAKE: Leder i Rogaland Høyre, Elin Schanche, sier at Aase Simonsen er velkommen tilbake i Høyre nå som hun kommer inn på Stortinget. Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Simonsen er hjertelig velkommen, sier hun.

Schanche ønsker ikke å kommentere forholdene som gjorde at Simonsen meldte seg ut av partiet.

Stortingspolitiker Sveinung Stensland, fra Høyre og Haugalandet, mener at Simonsens gjeninntreden i partiet er gode nyheter.

– Vi skal ta godt imot henne på Rogalands-benken.

Han og Simonsen gikk inn i politikken samtidig.

– Det gikk veldig innpå meg da hun meldte seg ut. Nå er jeg tilsvarende glad. Dessuten synes jeg det er flott at Karmøy får nok en representant på Stortinget.

GLAD: Sveinung Stensland er glad for at Aase Simonsen har meldt seg inn i Høyre igjen. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

På Facebook skriver Karmøy Høyre at de nettopp har mottatt en hyggelig melding fra Simonsen.

– Hun er hjertelig velkommen tilbake, som jeg også formidlet til henne den dagen hun meldte seg ut. Da er vi fullt arbeidslag igjen, sier leder Jan Birger Medhaug.

Blir borte fra ny jobb

I november startet Aase Simonsen i ny jobb som markedsansvarlig i TV Haugaland.

Nå blir hun borte fra jobben.

– Det er jo risikoen man tar når man rekrutterer folk som er politisk engasjert, sier daglig leder og eier i TV Haugaland, Heine Ferking Birkeland.

Han sier at han vet Aase Simonsen vil gjøre en god jobb.

– Og vi ønsker henne lykke til i det viktige arbeidet hun har foran seg, sier Ferking Birkeland.

Simonsen har allerede erfaring fra Stortinget, ettersom hun måtte steppe inn da Tina Bru var i permisjon i fjor.