Aarbakke og Rosenberg samarbeider

De to kanskje mest kjente oljeserviceselskapene i Rogaland, Aarbakke på Bryne og Rosenberg i Stavanger, starter et samarbeid, skriver Dagens Næringsliv. De to selskapene leverer hver sine deler til undervannsinstallasjoner, ved å samarbeide håper de på å kapre større kontrakter.