De fire Porschene Ansgar Østebøvik har kjøpt er laget i begrenset opplag og det er nettopp det som gjør at investeringen kan gi avkastning.

Den mest spesielle bilen er en Porsche 918 Spyder Weissach som bare er laget i 918 eksemplarer. En bil Østebøvik vil ha nesten 20 millioner kroner for – eller mer presist 19.918.000 kroner. Dette gjør Porschen til Norges dyreste bil.

– Jeg har litt blandede følelser om jeg skal selge eller ikke. Vi får se om jeg får inn et godt nok bud, sier han.

Porsche Center Stavanger har spesialisert seg på å hjelpe investorer som ønsker å kjøpe sportsbiler som lages i begrenset antall. Bilene er samlerobjekt og kan stige forholdsvis mye i verdi på kort tid.

Martin Stehl hjelper kundene med å finne passende investeringsobjekter. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Akkurat denne Porschen er den dyreste som noen gang er solgt fra Porsche-fabrikken i Stuttgart. Den er en light versjon med alt mulig ekstra utstyr, spesialinteriør og spesiell lakk. Da den ble laget i 2015 kostet den åtte millioner kroner her i Norge, og nå har den altså doblet seg i verdi, sier Martin Stehl som er Porsches bruktbilsjef i Stavanger.

Flere og flere kunder

Ansgar Østebøvik har dannet sitt eget firma for å spekulere i såkalte supersportsbiler. I tillegg til de fire han allerede har, har han en i bestilling.

– Det er gøy. Jeg har større tro på dette enn aksjer. Om en av bilene blir solgt, er planen å kjøpe en ny, sier investoren.

Og han er ikke alene.

– I fjor solgte vi 20 slike superbiler, sier Martin Stehl hos Porsche.

– Hvor populært er det spekulere i sportsbiler?

– For noen år siden hadde vi en til to kunder. Nå har vi fem-seks bare her i Stavanger. Så det er en økende trend, sier bruktbilsjefen.

Størst interesse fra utlandet

For de aller dyreste bilene, slik som Østebøviks 918 Spyder, er Norge et begrenset marked. Etter en måned på Finn ble derfor bilen også lagt ut for salg i Europa, noe som resulterte i konkret interesse for Norges dyreste bil.

Spesialutgaven av Østebøviks Porsche 918 Spyder har allerede doblet seg i verdi siden den forlot fabrikken i 2015. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Etterspørselen etter disse bilene er enorm. Vi har avvist et bud fra Danmark og er i kontakt med en mulig kjøper i Belgia. For biler i denne prisklassen er det selvsagt størst interesse fra utlandet, sier Stehl.

Østebøvik er ikke bekymret for at det kan ta tid å få solgt bilen. Han har eid den i ett år allerede og verdistigningen for hans del er foreløpig på tre millioner kroner.

– Det er gøyere å investere i bil enn i aksjer, bilene kan du jo kjøre innimellom, gliser haugesunderen før han tar en liten prøvetur med spesialutgaven av sin Porsche 918 Spyder.