– Da vi var på babybutikk, innså vi at vi trenger to av alt, og det koster veldig mye.

Marit Fjellanger Bøhm bruker mye tid på skøytebanen og har tidligere deltatt i OL, men i sommer blir hverdagen hennes annerledes.

Marit Fjellanger Bøhm tror hun kan spare mye på å handle til barna på bruktmarked. Foto: Ingvild Taranger / NRK

Da kommer to små barn til verden. Det bringer mange nye, og kanskje uforutsette, kostnader.

Det er første gang skøyteløperen blir forelder, og planleggingen er godt i gang.

For det er mye som skal ordnes før tvillingene kommer. Barneseng, bilsete, vogn, bleier og alt som følger med. Og det koster penger.

Bøhm mener hun kan spare mye på å handle brukt.

– Et lite nytt plagg kan fort koste 300 kroner, mens du kan få 15 slike plagg for en hundrelapp på bruktmarkeder.

Har blitt dyrere å få barn

Sifo, Statens institutt for forbruksforskning, har laget et referansebudsjett som gir et bilde av hva det koster å få barn.

Referansebudsjett Barn mellom 0-5 måneder 1580 kroner i måneden Barn mellom 6-11 måneder 2670 kroner i måneden Grunnpakke før barnet kommer 20.340 delt på seks måneder før fødsel

I grunnpakken inngår utstyr som et barn trenger fra det er født. Det er for eksempel seng, sengetøy, vogn og bilstol.

Budsjettet legger til grunn at man bruker 3390 kroner i måneden før barnet kommer, forteller forsker Marthe Hårvik Austgulen. Foto: Eivind Rohne

Prisene tar utgangspunkt i at varene kjøpes nye.

– Vi legger ikke tilbudspriser til grunn. Men det er spesielt mye tilbud og kampanjer innenfor dette vareområdet, påpeker forsker Marthe Hårvik Austgulen.

På lik linje med andre livskostnader, har det også blitt dyrere å bli foreldre.

Da gjelder det å ha god oversikt over utgiftene som følger med å få barn.

– Prisene har økt både når det gjelder utstyr, mat og fritidsaktiviteter. Det beste er å lage et budsjett for å slippe å være urolig, sier forbrukerøkonom Silje Sandmæl.

Det er fort gjort å bli påvirket av magasiner og sosiale medier når man skal gå til innkjøp av klær og utstyr til barna.

– Det er ofte slik at man vil ha nytt, men det er ikke nødvendig. Man bruker klær og utstyr i en veldig kort periode før barna vokser ut av det, sier Sandmæl.

Har blitt flinkere på brukthandel

Mulighetene for å handle brukt er store.

På Finn er kategorien «foreldre og barn» nummer to på listen over kategorier hvor det er lagt ut flest annonser det siste året.

Kategorien «foreldre og barn» hadde 133 000 daglige besøk i februar i år, forteller Kathrine Opshaug Bakke, talsperson for Finn Torget. Foto: Caroline Roka / FINN.no

– ​​​I mars i år har det blitt lagt ut over 400.000 annonser i kategorien, sier Kathrine Opshaug Bakke, talsperson for Finn Torget.

I 2019 viste Finns bruktmarkedsundersøkelse at 64 prosent av mødre og kun 35 prosent av fedre hadde kjøpt brukte klær til barna.

I 2022 har derimot fire av fem mødre og en av to fedre kjøpt brukte klær til barna.

– Med andre ord, vi har alle blitt enda flinkere på å handle brukt, sier Bakke.

Kun kjøp det nødvendigste

Sandmæl mener det ikke er økonomien som skal stoppe en i å få barn.

Barn vokser fort ut av klær og utstyr, og foreldre kan spare på å kun handle det nødvendige, sier forbrukerøkonom Silje Sandmæl. Foto: Stig B. Fiksdal / DNB

– Man tenker at man trenger alt mulig. Men barn trenger ikke så mye. Det er sparkebukser og veldig mye kjærlighet som gjelder.

Men selv om man legger ned en iherdig innsats i å handle lite og brukt, er det ikke alle utgiftene som er like lett å holde nede.

– Det kommer to, så da trengte vi større plass. Vi ønsket også å bo i et bedre område, og det er dyrt å flytte, forteller kommende mamma Bøhm.

Marit Fjellanger Bøhm må ha dobbelt opp med babyting. På sensommeren skal det komme to små. Foto: Ingvild Taranger / NRK

Kyrre Knudsen, sjeføkonom i SR-Bank, påpeker også at det er viktig å planlegge godt når man skal ha barn.

– Og ikke minst vurdere om man må over i en større bolig og ha mer plass. For noen kan et triks være å bli værende å tilpasse seg med det man har, heller enn å få noe større.